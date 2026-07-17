Михаела Доцова: Важно е икономическото ни сътрудничество с Германия в отбраната

България отдава значение на задълбочаването на икономическото сътрудничество между нашите страни, особено в областите на отбраната и сигурността, енергетиката и иновациите.

Това заяви шефката на Народното събрание Михаела Доцова на среща с председателя на Ландтага на Федерална провинция Баден-Вюртемберг Томас Щробъл. Двамата обсъдиха и задълбочаването на парламентарните контакти с Германия, съобщиха от пресцентъра на парламента.

"За нас Германия е важен партньор и бихме искали да засилим връзките си както на двустранно, така и на многостранно равнище", каза Доцова. И заяви желанието на парламента за активизиране на диалога с Ландтага на Федерална провинция Баден-Вюртемберг на ниво шефове на парламенти, парламентарни комисии и групи за приятелство. Според нея парламентарните контакти водят до по-доброто разбиране на националните позиции и защитата на общите интереси на двете страни.

Шефката на родния парламент изрази готовност да обсъди възможностите за възстановяване на формата „Конференция на дунавските парламентаристи" – среща на парламентарните председатели на страните от Дунавския регион.

"Подобен формат би допринесъл за засилване на парламентарната подкрепа за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и за насърчаване на регионалното сътрудничество", подчерта Михаела Доцова.

В разговора двете страни се обединиха, че икономическите връзки между България и Баден-Вюртемберг са много добри, основавани на взаимноизгодното сътрудничество в редица области. Бяха отбелязани и перспективите за развитие на отношенията в сферата на образованието, научноизследователската и развойна дейност, високите технологии.

Председателят на Ландтага на Федерална провинция Баден-Вюртемберг Томас Щробъл изрази желание тази среща да бъде начало на "интензивни контакти на парламентарно ниво", които да затвърдят стабилността в отношенията. Той сподели, че в края на миналия месец е присъствал на официалното представяне на новия почетен консул на България в Щутгарт и заяви, че е готов да работи за по-нататъшното укрепване на връзките между България и Баден-Вюртемберг.

В срещата участваха и шефът на външната комисия в НС и на депутатите от "Прогресивна България" Петър Витанов, зам.-шефът на Комисията по европейските въпроси Емине Гюлестан и посланикът Германия у нас Ирене Планк.