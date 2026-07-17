Йотова: Който днес прави паметник на Левски знае, че не е само образ, а вяра

Всеки талант в България днес, който изработва неговия лик, знае, че прави паметник не само на един образ, не само на един човек, а на една вяра, така както Апостолът си представяше и България един ден - като храм на свободата и на равноправието. Като храм, в който ще има братство, ще има равноправие, ще има равност, както той казваше, между всички народности, които населяват земята българска.

Това заяви в словото си президентът Илияна Йотова, която бе гост на откриването на нов паметник на Васил Левски в Търговище.

"Цели 189 години Апостолът на свободата продължава да ни събира, обединява и вдъхновява", категорична бе държавният глава. Откриването на новия монумент събра десетки на площад "Независимост". Офицери и курсанти от Националния военен университет "Васил Левски", както и представителният му духов оркестър пък изпълниха военен ритуал. Откриването на паметника бележи и честването на 189-ата годишнина от рождението на Апостола.

Паметникът на Васил Левски е разработен по инициатива на „Ротари клуб" – Търговище, със средства, събрани от благотворителни балове на организацията и от дарения. Монументът е изграден в североизточната част на площад „Независимост". Автори на проекта са скулпторът Илия Иванов и архитект Вичка Стоянова.

В словото си президентът отбеляза, че барелефите и паметниците на Васил Левски са хиляди: като едно "изключително съзвездие – ярко, при това не само тук в България, но и почти на всички континенти".

"Винаги всяка една плоча и един паметник са правени с много любов, с любов към великия българин, безспорната личност в нашата история - Апостолът на свободата. Защото всеки ваятел вкарва в своя проект и в паметника, който изгражда, много вяра, много надежда, така както ни завеща и Васил Левски. Защото далеч преди пламъците на Априлското въстание и Освобождението на България, той беше посеял националната революция в сърцата и душите български", каза Йотова. И допълни, че въпреки робството, Левски е бил свободен не само в сърцето, а и в душата си.

"Аз съм сигурна, че всеки, който мине покрай този паметник оттук нататък, всеки ден няма как да не го погледне, няма как да не прецени себе си, живота си, онова, което прави и да се съизмери с великата личност на Апостола на свободата. Още по-добре е ако доведете тук децата и внуците и колкото днес да говорим, че живеем в най-технологичния век, в който младите хора са изправени пред не едно и друго предизвикателство, препятствие, трудност, в който зависимостта от електрониката като че ли е по-голяма, отколкото са националните идеали, ето вие доведете ги тук, за да могат те да общуват с идеалите на Апостола, за да знаят своята история, за да знаят защо са горди българи, да знаят неговите идеали и неговите завети", заяви държавният глава и отправи поздравления към скулптора Илия Иванов.

Днес сме част от Европейския съюз, че сме равноправен член на едно голямо европейско семейство, но далеч в историята сме създатели на същата тази Европа и нашият глас днес трябва да се чува не по-малко от гласовете на останалите, категорична бе президентът.

"Аз имам това самочувствие и го предавам на децата и на младите хора, и това трябва да прави всеки един от нас", заяви тя.

Според Йотова най-важното, което ни е завещал Левски, е че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем.

"Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на отечеството. Всеки път, когато доведете някой човек тук, кажете му: Това е Апостолът на българската свобода. Загина, за да ни има нас. Поклон пред паметта му. Да живее България", завърши словото си президентът Йотова.