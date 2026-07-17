Радев: За добрите ни отношения с Германия си личи от компаниите, които инвестират у нас

Изборът на много компании да разширят присъствието си у нас е показател за потенциала на двустранното сътрудничество с Германия.

Това заяви премиерът Румен Радев, който се срещна с Томас Щробъл, председател на парламента на федералната провинция Баден-Вюртемберг. По-рано с него се срещна и шефката на НС Михаела Доцова, която подчерта важността на задълбочаването на парламентарните и икономическите отношения с Германия.

"Германия е водещ икономически и инвестиционен партньор за България и имаме интерес да задълбочим сътрудничеството си с Баден-Вюртемберг", коментира Радев по време на срещата. И изрази готовност страната ни да участва в организирането на бизнес форум, на който водещи компании от федералната провинция, които все още нямат присъствие у нас, да се запознаят с инвестиционните възможности в България. Радев подчерта и стремежа на кабинета си да подобри още повече условията за правене на бизнес в страната ни.

Премиерът обърна внимание на важността на немските инвестиции не само за високия стокообмен, но и заради "ефективния модел, на който те са носител за отношенията между държавата, бизнеса и обществото".

В хода на срещата бяха обсъдени възможностите за взаимодействие в различни сфери, с акцент върху отбранителната индустрия. Премиерът Радев даде редица примери за сътрудничество между България и Германия, сред които проектът за патрулните кораби за Военноморските сили, както и партньорството с "Райнметал".

40 млн. евро вече са платени за завода за барут с "Райнметал", но България няма пари за целия проект. Няма и подписан договор за изграждането на съвместния военен завод между ВМЗ - Сопот, и немския концерн. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по време на изслушване в икономическата комисия в парламента миналата седмица.

За строежа на завода бе създадено и ново дружество "Иганово". Компанията не е фигурирала в първоначалната концепция. ВМЗ е трябвало да участва и да направи апорт на терен, да инвестира в инфраструктура. Сумата от 40 млн. евро бе гласувана от правителството "Желязков" в края на миналата година и внесена като капитал в "Иганово". Тези пари реално са дадени за пълния проект на завода, който трябва да построи "Иганово". Създаването на дружеството и ползването на проекти на "Райнметал" е било изискване на немската компания и тя работи така навсякъде в Европа, разказаха хора от МИ, участвали в преговорите. Проектите вече са пристигнали в българската фирма. И тя била направена по искане на германците, защото заради антикорупционни правила не можело заводът да се строи от джойнт венчъра на ВМЗ и "Райнметал". В бюджета на кабинета на Росен Желязков е имало предвидени 500 млн. евро за строежа на завода и договорът е бил съгласуван и готов за подписване. Било преценено, че все пак той трябва да бъде подписан от следващия редовен кабинет, и бил оставен готов.

Образованието и науката, културата и туризма също бяха откроени като сфери за взаимодействие. Акцент беше поставен върху взаимните ползи от задълбочаване на сътрудничеството в сферата на дуалното обучение. В хода на срещата в Министерския съвет беше отбелязано и значението на големия брой българи, които живеят и учат в Германия и които се явяват още един своеобразен мост на приятелство между двете страни.