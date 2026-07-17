Витанов: Коалицията на желаещите е извънинституционална, ще заобикаля решения на ЕС и НАТО

Имаме комфорта да работим в парламент, в който няма лобизъм, няма токсичност, казва председателят на парламентарната група на „Прогресивна България"

Спрели сме пробойните, от които се краде публичен ресурс

Премиерът Радев беше пределно ясен в Париж за коалицията на желаещите - България на този етап няма място в нея. България не блокира нито едно европейско решение. Външната министърка имаше среща със Зеленски във връзка с преговори относно задълбочаването на енергийното и икономическото сътрудничество. Ние имаме интерес особено в енергийната сфера. Украйна търси възможност за захранване на своето газово хранилище. Може да станем част от вертикалния газов коридор, което би било добре за България. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ председателят на парламентарната група на „Прогресивна България". Ставало дума за сигурността на Черно море и естествено имало наш представител там.

"Колкото до самата декларация, знаете, че в различните формати има най-различни декларации. Най-често те се изготвят от страната домакин. В крайна сметка нищо не е подписано, няма никакви правнообвързващи елементи и България е част от тази дипломация", каза още Петър Витанов.

"Има страни членки на коалиция на желаещите, които водят активен диалог с Русия. Има страни членки на коалиция на желаещите, които възпират европейски решения. Има други, които имат сериозни резервни по пакета санкции. Всяка държава защитава своя национален интерес в рамките на различни формати. Мисля, че това прави и България. Коалицията на желаещите е извънинституционална, прави се очевидно, за да се заобикалят решения на ЕС и НАТО", допълни депутатът.

От ден едно тезата на премиер Радев е търсене на дипломатическо решение за прекратяване на военните действия в Украйна, категоричен беше Витанов.

"Патриарх Кирил олицетворява руското православие. Можеше едни потенциални санкции да доведат до допълнителен евроскептицизъм. Резервите са свързани с нашия икономически интерес. Бяха уважени резервите на България. Италия също възрази срещу патриарх Кирил под давление на Ватикана".

Петър Витанов коментира и темата за бюджета.

По темата за бюджета показахме реалното състояние на публичните финанси. Дефицитът в момента е 3,4, без приет бюджет. 3% от БВП са завещани разходи от предишната година. Можеше да намалим пенсиите, заплатите, да не разплатим на фирмите. Можеше, но нямаше да бъде целесъобразно. Можеше да направим и друго - да продължим по същия начин - да прехвърляме разходи за следващи години, да подценяваме разходите, да вземаме авансово данъци, но не е морално. Да избереш дългът, значи да покажеш истината. ЕК не два случайно тук. Спрели сме пробойните, от които се краде публичен ресурс. Надява се през 2027 г. да влезем в параметрите на Маастрихт.

Петър Витанов беше категоричен, че "Прогресивна България" изпълнява това, което е обещала - борба с олигархичния модел и вече успява. Има реална борба. "Арестувани областни координатори на ДПС, арестувани хора то ВиК сектора по Черноморието, проверка на имоти. Нещо повече - 4496 сигнала дават ведомствата за злоупотреби. 287 от тях са стигнали до прокуратурата. Имаме комфорта да работим в парламент, в който няма лобизъм, няма токсичност. Това са неща, които представители на другите политически партии години не можаха да направят - прекратяване на изборните манипулации, злоупотребите в частните болници с лекарства. Едно лекарство не може да струва между 10 и 1000 лв., спираме го!", обобщи Петър Витанов.