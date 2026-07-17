Министерството на външните работи вече ще използва шрифта ЛИК на БТА

Министър Велислава Петрова получи правата за ползване от страна на МВнР на шрифта ЛИК по време на официална церемония, състояла се днес в Българската телеграфна агенция. Договорът за предоставяне на правото на ползване беше подписан от министър Петрова и генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Шрифтът ЛИК, разработен от Националната художествена академия по поръчка на БТА, вече ще бъде използван в официалната комуникация на министерството.

В рамките на събитието министърът изтъкна, че с подписването на договора МВнР прави още една важна стъпка към утвърждаването на българската писменост като естествена част от своята публична и международна комуникация.

„Когато общуваме със света, все повече от всякога шрифтовете са не само средство за писане, но и част от визуалния език на държавите. Те са новите посланици на културната идентичност - преминават граници и могат да стигнат до много хора по-бързо, отколкото всякакъв друг тип послания", заяви още първият дипломат. По думите ѝ съвременният дизайн на шрифта ЛИК и възможността да обслужва всички официални езици на Европейския съюз придават на българската азбука модерно, единно и разпознаваемо визуално лице.

В изказването си министър Петрова подчерта и значението на визуалната идентичност в дипломатическата дейност. Тя посочи, че всяка дипломатическа нота, официално писмо и послание на България започва с буквите на българската азбука, а използването на шрифта ЛИК ще допринесе за изграждането на единен, съвременен и разпознаваем образ на страната.

По време на церемонията беше поставен акцент и върху дългогодишното партньорство между МВнР и БТА и бе потвърдена готовността за продължаване на активното сътрудничество помежду им. От своя страна генералният директор на БТА Кирил Вълчев припомни, че първите кореспонденти на агенцията по света са били именно дипломати, и благодари на МВнР за приноса към разширяването на мрежата от кореспонденти на БТА в чужбина.