БТА и Асоциацията на българските училища в чужбина сключиха договор за партньорство

Българската телеграфна агенция (БТА) и Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) подписаха договор за партньорство в Националния пресклуб на Агенцията в София днес, 17 юли. Договора подписаха генералният директор на БТА Кирил Вълчев и Зорница Гоган, председател на Управителния съвет на АБУЧ.

Кирил Вълчев припомни, че по информация на Министерството на образованието и науката от преди няколко дни по време на изслушване в парламентарна комисия, за учебната 2025-2026 година образователното министерство подпомага 401 български неделни училища в 43 държави на шест континента. Отделно се осигуряват над 2000 места за студенти от българските общности зад граница, отбеляза още Вълчев.

Асоциацията на българските училища в чужбина вече има доста дълга история. Тя е създадена на 15 август 2007 година в Пловдив, а от юли миналата година за председател е избрана Зорница Гоган, която е директор на Българското неделно училище „Райна Княгиня" в Дъблин и Корк, Ирландия, обясни той.

Кирил Вълчев коментира и как е отразявана дейността на Асоциацията от БТА през последните около 10 години. „В началото на онзи период, през 2016 година, има три публикации, през 2017 г. - една. По една публикация за Асоциацията в БТА има до 2021 година, когато създадохме специализираната редакция „БГ Свят", каза Вълчев.

По думите му в редакцията през изминалата година има повече от девет хиляди информации от българите по света. Огромна част от тях са именно от училищата зад граница.

Специално за Асоциацията през цялата минала година в „БГ Свят" има 41 информации. Новини за АБУЧ се публикуват и в англоезичната емисия на БТА, отбеляза генералният директор на БТА.

„Ние сме приготвили подарък за вашите архиви от нашите архиви. Това е най-старата новина на БТА за Асоциацията, за съжаление, не е за учредяването ѝ, но малко след това, от февруари 2008 година, за първата по-сериозна активност на новоучредената Асоциация. Тогава това е среща с тогавашния вицепремиер и министър на външните работи Ивайло Калфин, който впрочем сега работи в Дъблин", заяви Кирил Вълчев.

Той припомни, че сега предстои 19-ата Годишна конференция на АБУЧ, която ще се състои в София през следващата седмица и също ще бъде отразена от БТА.

Генералният директор на Агенцията посочи още, че БТА е партньор и с Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, които са друг основен информационен източник на информация.

„Сега се надяваме, че благодарение на договора с Асоциацията на българските училища в чужбина, ще започнем да имаме не само още по-пълноценна информация за самата Асоциация, но и, че ще ни помогнете да започнем за получаваме и информация от училища, от които все още няма достатъчно новини", каза Вълчев.

Председателят на Управителния съвет на АБУЧ Зорница Гоган изрази благодарност към екипа на БТА. „Изненадващо нямахме такова споразумение през годините, въпреки че Асоциацията съществува от 19 години. Наистина сме изключително горди и щастливи да бъдем тук и да подпишем този документ", заяви тя и добави: „Несъмнена е ползата от отразяването на нашите събития. БТА е един от най-сериозните партньори в отразяването на нашата дейност".

По думите на Кирил Вълчев договорът предвижда две основни неща: „Едното е системна информация за Асоциацията и за вашите членове. Чрез Асоциацията можем да установим контакт с училища, с които нямаме такъв към този момент, така че да гарантираме, че ще имаме поне веднъж месечно по една новина от тези 401 училища зад граница. Вторият важен момент е, че уреждаме и авторските права на информациите на материалите, които получаваме. Най-вече става дума за снимки, но и за някои видеоматериали", посочи генералният директор на БТА.

Той подари на Зорница Гоган и броя на списание „ЛИК" от февруари 2023 г., посветен на българите в Украйна, в който става дума и за българските училища там.

Кирил Вълчев припомни, че от тази година БТА има и първия си пресклуб в българско училище зад граница - в Болградската гимназия „Г.С. Раковски" в Болград, Украйна.

„Министерството на външните работи финансира по програмата за подпомагане на българските общности по света изграждането на училищен пресцентър, който пък ние превърнахме и в Национален пресклуб на БТА, така че учениците там да имат истинска практическа полза от пресцентъра, полза, която пък има и България чрез информациите от БТА", коментира той.

Генералният директор на БТА покани председателя на АБУЧ на 21-вата Световна среща на българските медии, която ще се състои от 18 до 21 октомври в Будапеща и Естергом, Унгария.