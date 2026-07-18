Хиляди куфяха с The Cure в Пловдив, тази вечер нов щурм на Гребната база (Снимки, видео)

За меломаните е добре, но нас питат ли ни как изтрайваме до малките часове музика, викове и бродене под прозорците ни, негодуват живеещи

Фенове изпаднаха в екстаз с британската банда The Cure, която откри снощи фестивала PhillGood на Гребната база в Пловдив. Началото бе обещаващо, а хиляди фенове в продължение на часове от ранен следобед прииждаха към мястото на събитието.

Източното платно на бул. "Копривщица" се превърна в магистрала, тъй като западното беше затворено, за да бъде превърнато в паркинг за феновете. Въпреки непоносимата жега, мнозина бяха обути с кубинки за концерта на The Cure. Имаше фенове от близки и далечни места, цяла група беше дошла от град Ираклион на остров Крит. Мечтата им да гледат на живо легендарните музиканти се осъществи.

Групата забиваше до малките часове на днешния ден и докараха до екзалтация привържениците си.

Преди да излязат британците, меломаните се кефиха на The Subways.

"Много яко. Предстоят ни още две незабравими нощи", коментира Кирил Бориславов, който бе довел от София цялото си семейство.

Фестивалът продължава днес и утре с Gorillaz, Moby, Kneecap, Einsturzende Neubauten.

"За меломаните е добре, но нас питат ли ни как изтрайваме хиляди да бродят под прозорците ни до зори", коментират живеещи около Гребната база.