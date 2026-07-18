Васил Терзиев: До 2027-2028 г. ще има нулев недостиг в детските градини в София

Смятам, че с колективни усилия до 2027-2028 броят на места, които не достигат в детските градини, ще е 0. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по NOVA.

"Започнахме с 10 000, в момента е сведен до 7000 броят на недостигащи места в детски градини, като сме се погрижили да има места за децата в първа група. 5000 са местата в яслените групи, които са проблемни. Там освен че не стигат места, не ни достигат и медицински сестри, които да се грижат за децата", каза Терзиев.

Той допълни, че към този момент 23 детски градини са в етап на проектиране, а 10 ще бъдат готови скоро.

"За детските градини можем да се справим някак и със собствени средства, но по-голямото предизвикателство е в училищната", добави той.

По отношение на кризата с боклука в София столичният кмет заяви, че скоро няма да бъде решена.

"За решаване на кризата с боклука, никога не съм казвал, че е и не знам дали скоро ще бъде. Кога ще бъде решена и кога ще имаме трайно решение - това ще се случки, когато подпишем трайни договори, когато има ново оборудване и качествено изпълнение. Очакваме от новите договори да спестим на софиянци няколко милиона", заяви още Терзиев

"Първоначалните оферти, които получихме бяха около милиард и сто евро, договорите, които предстои да подпишем са за около 600 млн.", обясни кметът относно договорите за сметосъбиране в града.

На въпрос за премахването на незаконна постройка в Борисовата градина Терзиев отговори, че градината е изключително важна за София.

"В крайна сметка смятам, че ще се взема най-доброто решение, което е да се преработи плана, да се маркира всички проблемни зони. Тепърва предстои да общината да вземе, каквото и се дължи, но важното беше да премахнем тази постройка, защото беше неприятна за гледане", каза той.

"Достигнахме до разбирателство със синдикатите за увеличение в заплатите в транспорта, което е по-малко от предходни години, но това е което можем да си позволим. Отделно очакваме и помощ от държавата за заплати на охраната на метрото", каза още той.

"Това е един процес, който започва повечето пъти не свършва. Само ще кажа, че на Дубай им е отнело 3-4 години да вземат звезда "Мишлен", така че пътят е заедно", каза той.