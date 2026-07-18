Шефът на пожарната: Искри от спирачки на влак могат да предизвикат 7 км огнен фронт

Пожарите, предизвикани от искри на влак могат да достигнат до 7 километра фронт. Това заяви директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов по bTV.



"Последните години имахме доста случаи, включително и тази година в Карловско имахме предизвикан от влакова композиция пожар, който беше с фронт 7 км. Имали сме и по-големи - 20 км фронт през 2024 г., ако не ме лъже паметта. Това са спирачки с недостатъчно добро качество, които вследствие на претоварването, което има на момента на намаляване на скоростта, или се счупват и запалват, защото са на висока температура и изхвърчат искри и палят растителността около жп линията. В повечето случаи хората предполагат, че някой си е изхвърлил цигарата, но от цигара не става такъв пожар, който има 7 километра фронт" добави той.

Александър Джартов сравни този сезон с миналогодишния. "Това, което е характерно за тази година е, че не можем да я съпоставим с предходните две заради дъждовете. Има пожари, но са много по-малко. Ако тази година горските пожари достигат до 1 000 декара миналата година са били до 20 000. Пожарите са доста по-малко", каза още той

"Тази година за гасенето на пожар от въздух ни помагат колегите от военновъздушните сили", каза още той.

"Пожарите се предизвикват от високи температури, силен вятър, когато се извършват земеделски дейности. Съветваме хората да не палят открит огън в горещите дни, когато са в гората, да внимават. Ние като общество е изключително важно да се пазим", каза още той. По думите му безводието затруднява положението. Опитваме да компенсираме с водоноски, но населените места с нарушено водоснабдяване остават предизвикателство, завърши той.