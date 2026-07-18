Откриха ешерихия коли и хлор във водата на 7 места в Монтанско

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Ешерихия коли и хлор откриха в питейната вода в 7 населени места в Монтанско. Регионалната здравна инспекция в Монтана е дала предписание на ВиК за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, предаде БНТ.

Колиформи, ешерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината - Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. В берковското село Бистрилица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор.

На водоснабдителното дружество ВиК - Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От РЗИ - Монтана са напомнили, че "водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода".

С уведомителни писма са запознати кметовете, кметските наместници на населените места и ВиК Монтана.

От РЗИ съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново, Меляне, в община Георги Дамяново и Горно Церовене, в община Монтана вече е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен.