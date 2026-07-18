Измислиха "син офис" - фирми пращат служителите си да работят дистанционно край морето

Предприемачи у нас лансират идеята за „син офис" по Северното Черноморие. Концепцията е фирми да изпращат служителите си на ротационен принцип за една-две седмици, за да работят дистанционно край морето, и то заедно с цялото семейство. Фирми в страната активно се възползват от гъвкавата форма на организация. Така например счетоводителката Юлия Лазарова е сред избралите точно този начин на живот. Тя признава, че може да работи от всяка точка на света, но съзнателно е избрала крайбрежието на Каварна. „Това е моето работно място и не бих го заменила с нищо", казва тя. Именно тази спокойна атмосфера ѝ позволява да бъде по-концентрирана и продуктивна в сравнение с офиса ѝ в Пловдив.

Идеята за „син офис" е Павлин Стоянов - популяризатор на Южна Добруджа, който дейсства спрямо личния си опит. Живеейки и работейки в София, в един момент е почувствал прекомерния стрес от задръстванията, изгубеното време и замърсения въздух. Спомените от детството край морето го връщат обратно и той решава да съчетае работата с живота близо до природата заедно със семейството си, предава Нова тв.

Весела Георгиева отбелязва, че морето дава усещане за свобода и прави родителските задължения по-лесни за споделяне. Докато единият родител работи, другият може да заведе детето на плаж – нещо, което в големия град често е трудно постижимо. Юлия добавя, че цените в региона са значително по-достъпни в сравнение с Южното Черноморие, което прави цялата концепция още по-привлекателна. Павлин Стоянов вече споделя идеята и с други предприемачи, като се фокусира основно върху малки екипи от 10 до 20 души.

Според него моделът не само спасява семействата от ежедневната рутина, но и повишава ефективността на работата.

От финансова гледна точка решението също се оказва разумно. Петър и Юлия Лазарови наемат апартамент целогодишно и според тях разходите са сравними с наема на офис в Пловдив. Ива Згурова добавя, че съотношението цена-качество на продуктите и услугите край морето е по-добро, отколкото в столицата. Мнозина, които вече живеят и работят по този начин, споделят, че не искат да се връщат към предишния ритъм в големия град.