С полагане на венци и цветя Русе отбеляза 189 г. от рождението на Васил Левски

Пред паметника на Васил Левски в Парка на възрожденците днес русенци отбелязаха 189 години от рождението на Апостола на свободата. В церемонията участваха заместник-кметът Енчо Енчев, заместник областният управител д-р Валери Йорданов, началникът на гарнизона в Русе полк. Павлин Илиев, началникът на Военно окръжие I степен полк. Васил Петров, представители на държавната и местната власт, общински съветници, представители на Русенската света митрополия и граждани, съобщиха от общината.

В своето обръщение към присъстващите заместник-кметът Енчо Енчев подчерта, че заветите на Апостола продължават да бъдат морален ориентир за съвременното общество. „Думите на Левски „Дела трябват, а не думи" звучат със същата сила и днес. Те ни напомнят, че бъдещето се създава с ежедневните ни избори – с почтеността, с грижата за другия, с уважението към закона и с желанието да оставим след себе си по-добър свят.

Това наследство ни задължава да бъдем достойни за примера на онези, които са вярвали, че България може да бъде силна, когато нейните граждани са свободни, образовани и отговорни", заяви Енчо Енчев.

Слово по повод годишнината произнесе и заместник областният управител д-р Валери Йорданов, който заяви, че името на Апостола трябва да бъде носено от българите като морален компас всеки ден. "Нека допускаме в ежедневието си онова тихо робство, което кара човека да наведе глава и да повярва, че нищо не зависи от него."180L

Благодарствен молебен за Васил Левски беше отслужен от свещеници от Русенската света митрополия, а официалните гости и гражданите поднесоха венци и цветя в знак на признателност към делото на великия българин.

По време на церемонията свои изпълнения представи Общинският духов оркестър. По случай паметната дата Христо Костов изпълни откъс от одата на Иван Вазов "Левски", а Цветелина Топалова изпя песента "Жив си, Апостоле".

Водещ на церемонията беше актьорът от трупата на Държавен театър „Сава Огнянов".