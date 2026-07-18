Преобразиха междублоково пространство в Пловдив, не е ремонтирано над 60 години (Снимки)

От кално петно, в което паркират коли, зоната се превърна в подредена и функционална градска среда за живот

Преобразяването на междублоковото пространство на ул. "Пепелаша" в Пловдив, което не е било ремонтирано от момента на изграждането му през 1963 г., приключи, съобщиха от администрацията на район "Западен".

След дейностите са обособени 128 места за свободно паркиране, от които 6 са предназначени за хора с увреждания. Положени са над 4 000 кв.м асфалтови настилки по алеи, паркоместа и вътрешни улици и са изградени близо 1 000 кв.м нови тротоари. Така е осигурен по-удобен и безопасен достъп до жилищните сгради и близката детска градина. Подменени са и над 300 линейни метра водопровод. Изградени са 128 нови паркоместа. Снимка: Район "Западен"

Служители на общинското предприятие "Градини и паркове" оформиха короните на дърветата в района, а опасните бяха премахнати. През есента предстои засаждането на нови, които ще обогатят съществуващото озеленяване.

Преди началото на строителните дейности кметът на район "Западен" Тони Стойчева проведе среща с живеещите на улицата, на която ги запозна подробно с проекта. "След завършването му едно занемарено пространство с липса на отводняване, с недостатъчно места за паркиране, с кални петна и бетонни отломки, с дупки и изпотрошени тротоари се превърна в подредена и функционална градска среда за живот", посочват от "Западен". Състоянието на пространството преди ремонта е било много лошо. Снимка: Район "Западен"