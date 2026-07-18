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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23243769 www.24chasa.bg

Преобразиха междублоково пространство в Пловдив, не е ремонтирано над 60 години (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Кметицата на район "Западен" Тони Стойчева посети ремонтираното междублоково пространство. Снимка: Район "Западен"

От кално петно, в което паркират коли, зоната се превърна в подредена и функционална градска среда за живот

Преобразяването на междублоковото пространство на ул. "Пепелаша" в Пловдив, което не е било ремонтирано от момента на изграждането му през 1963 г., приключи, съобщиха от администрацията на район "Западен". 

След дейностите са обособени 128 места за свободно паркиране, от които 6 са предназначени за хора с увреждания. Положени са над 4 000 кв.м асфалтови настилки по алеи, паркоместа и вътрешни улици и са изградени близо 1 000 кв.м нови тротоари. Така е осигурен по-удобен и безопасен достъп до жилищните сгради и близката детска градина. Подменени са и над 300 линейни метра водопровод.

Изградени са 128 нови паркоместа. Снимка: Район "Западен"
Изградени са 128 нови паркоместа. Снимка: Район "Западен"

Служители на общинското предприятие "Градини и паркове" оформиха короните на дърветата в района, а опасните бяха премахнати. През есента предстои засаждането на нови, които ще обогатят съществуващото озеленяване.

Преди началото на строителните дейности кметът на район "Западен" Тони Стойчева проведе среща с живеещите на улицата, на която ги запозна подробно с проекта. "След завършването му едно занемарено пространство с липса на отводняване, с недостатъчно места за паркиране, с кални петна и бетонни отломки, с дупки и изпотрошени тротоари се превърна в подредена и функционална градска среда за живот", посочват от "Западен".

Състоянието на пространството преди ремонта е било много лошо. Снимка: Район "Западен"
Състоянието на пространството преди ремонта е било много лошо. Снимка: Район "Западен"

Проектът е финансиран със средства от бюджета на района за капиталови разходи. Администрацията последователно изпълнява своята програма за благоустрояване, като кметът Тони Стойчева продължава да настоява за по-голяма финансова самостоятелност на районите, за да може да се ремонтират повече тротоари, паркинги и улици, както и да се инвестира в нова инфраструктура. Следващата инициатива е облагородяването на ул. "Чемшир", където ще бъдат изградени 8 нови паркоместа и нов тротоар.

Положени са над 4000 кв.м асфалт при ремонта. Снимка: Район "Западен"
Положени са над 4000 кв.м асфалт при ремонта. Снимка: Район "Западен"

Кметицата на район "Западен" Тони Стойчева посети ремонтираното междублоково пространство. Снимка: Район "Западен"
Изградени са 128 нови паркоместа. Снимка: Район "Западен"
Състоянието на пространството преди ремонта е било много лошо. Снимка: Район "Западен"
Положени са над 4000 кв.м асфалт при ремонта. Снимка: Район "Западен"

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