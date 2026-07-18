България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски (Галерия)

С военни ритуали, поднасяне на венци и цветя и официални слова България отбелязва 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Граждани, институции, ученици и обществени организации почитат паметта на великия български революционер и неговото непреходно дело.

В София честванията се проведоха пред паметника на Васил Левски в Борисовата градина. В честванията пред паметника на Апостола в Борисовата градина се включиха гвардейският представителен духов оркестър и квартет "Светоглас". Бяха поднесени венци и цветя в знак на благодарност към живота и подвига на един от най-бележитите ни българи. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на Апостола.

Пловдив отбелязва 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски с военен ритуал, включващ полагане на венци и цветя и официално слово пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика, съобщиха от общинския пресцентър.

Най-важният урок на Левски е, че истинската сила се доказва не с думи, а с дела. Това каза директорът на Основно училище „Васил Левски" в Разград Нели Стоянова в словото си по повод отбелязването на 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата.

Тя посочи, че делото на Апостола надхвърля границите на времето и остава пример за поколенията. Стоянова отбеляза, че името на Васил Левски има особено значение за училището.

В церемонията участваха представители на общинската и областната администрация, обществени и културни институции, ученици, учители и признателни граждани.

Официалните лица, ученици и граждани положиха венци и цветя пред паметника в знак на признателност към подвига, саможертвата и непреходното дело на Апостола на свободата.

С възпоменателна церемония и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски и в Сливен беше отбелязана 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата. На събитието присъстваха военнослужещи, граждани и представители на местната власт, областната администрация и обществени организации.

Цветя и венци поднесоха още представители на военно-патриотични съюзи, културни и исторически дружества, граждански сдружения, политически партии, институции, организации и граждани. Организатори на възпоменателното събитие бяха Община Сливен и 13-о бригадно командване.

Цветя бяха поднесени и пред паметника на Васил Левски в Плевен. Пред паметника на Апостола своята почит преди обед засвидетелстваха представители на ръководството на Община Плевен, ученици, преподаватели и родители от Основно училище „Васил Левски" – Плевен и Начално училище „Христо Ботев" – Плевен. Цветя поднесоха и представители на военнопатриотичните съюзи, на Спортен клуб „Спартакисти" към Народно читалище „Съгласие 1869", културни институции, обществени организации, родители с децата си.

В знак на признателност към неговото дело пред паметника на Апостола в центъра и на Враца бяха поднесени венци и цветя.

По повод годишнината, по инициатива на ОУ „Васил Левски", пред сградата на НЧ „Развитие – 1869" е подредена изложба с детски рисунки, посветени на Васил Левски. Временната експозиция включва творби на ученици, участвали в областния конкурс „Ти ни трябваш и днес, Апостоле".

С тържествен ритуал пред паметника на Васил Левски Шумен отбеляза 148 години от Освобождението на града и 189 години от рождението на Апостола на свободата.

В церемонията участваха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, областният управител на Шумен Георги Жеков, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, заместник-кметове, представители на държавната и местната власт, на военните формирования, културни институции и граждани. В знак на признателност към делото на Апостола бяха поднесени венци и цветя.

Тържествено слово произнесе д-р Антония Панева, началник на Държавния архив в Шумен. „18 юли е ден, в който нашият град отново поема глътка свобода след векове на изпитания. Ден, който ни напомня, че свободата има висока цена и че всяко поколение е длъжно да я пази със същата решителност, с която предците ни са я отстоявали", каза д-р Панева.

Учениците от театралната работилница „Слънчеви усмивки" към Общинския младежки дом, с ръководител Мая Кулева, представиха композицията „За България".

Организатори на церемонията бяха Община Шумен, факултет „Артилерия, ПВО и КИС" към Националния военен университет „Васил Левски", както и военните формирования 34 200 и 54 060.

Ден по-рано кметът на община Шумен проф. Христо Христов и заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева участваха в церемонията по откриването на паметника на Васил Левски в Търговище. От името на Община Шумен те поднесоха венец пред новоизградения монумент.

Паметникът е изграден с дарителски средства по инициатива на Ротари клуб – Търговище. На церемонията присъства и президентът на Република България Илияна Йотова, която подчерта, че и 189 години след рождението си Васил Левски продължава да събира, обединява и вдъхновява българите.