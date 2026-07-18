Министър Вълчев: Готови сме да се включим в европейска мрежа за наблюдение на океана

България е готова да се присъедини към новата европейска инициатива за наблюдение на океана и да участва като равноправен партньор в изграждането на обща система за научни изследвания и обмен на данни. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на среща в Министерството на образованието и науката с генералния директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство" към Европейската комисия Чарлина Вичева.

По време на срещата беше представена визията на Европейската комисия за засилено сътрудничество между държавите членки в областта на науката за океана и наблюдението на морската среда. Инициативата е част от изпълнението на Европейския пакт за океана и има за цел да подобри координацията при събирането, анализа и обмена на морски данни, както и да укрепи научния и технологичния капацитет на Европейския съюз в тази стратегическа област.

Според министър Вълчев глобалните предизвикателства, свързани с климата и състоянието на океаните, изискват обединяване на научния потенциал, инфраструктурата и експертизата на различните държави. Той подчерта, че през последните години България е развила успешно своите полярни изследвания чрез сътрудничеството между Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски", Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров" и други научни институции.

Министърът отбеляза още, че научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий" дава възможност на българските учени да провеждат изследвания не само в Черно море, но и в Средиземно море, Атлантическия океан и района на Антарктида. По думите му участието в бъдещата европейска инициатива ще разшири възможностите за включване на българските учени в международни научни мрежи и проекти.

От своя страна Чарлина Вичева подчерта, че научните изследвания и знанията са сред основните стълбове на бъдещия Европейски пакт за океана. Общата система за наблюдение и обмен на данни ще бъде от съществено значение както за опазването на морската среда, така и за развитието на устойчивата синя икономика, адаптацията към климатичните промени и повишаването на конкурентоспособността на Европа, пише БТА.

В срещата участваха още ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, както и директорите на дирекциите „Международно сътрудничество" и „Наука" в Министерството на образованието и науката Веселина Ганева и Янита Жеркова.