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Един загинал и 30 ранени при 24 тежки катастрофи за денонощието

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През последните 24 часа в страната са станали 24 тежки катастрофи

Един човек е загинал, а 30 са пострадали при 24 тежки пътнотранспортни произшествия, регистрирани в страната през изминалото денонощие. Това сочат данните на Министерството на вътрешните работи.

В София са станали общо 23 пътни инцидента – три тежки и 20 леки. При тежките катастрофи са ранени четирима души.

По данни на МВР от началото на юли в страната са регистрирани 401 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 27 души, а 498 са получили наранявания.

Статистиката показва, че въпреки засиления контрол по пътищата през летния сезон, пътният травматизъм остава сериозен проблем. През този период трафикът традиционно се увеличава заради отпуските и активното пътуване, което налага повишено внимание от страна на всички участници в движението.

През последните 24 часа в страната са станали 24 тежки катастрофи

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