Цистерна пламна на магистрала „Тракия” (Видео)

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Сръбски влекач-цистерна се подпали в движение на магистрала „ Тракия" между Пловдив и Пазарджик.

Сигналът за произшествието е подадена на тел 112 около 06.00 часа. Цистерната е превозвала полимери за строителството.

Пожарът е възникнал на 107-ия км в посока Бургас. Огънят е потушен. Движението е затруднено и се извършва само в скоростната лента до изтеглянето на влекача, съобщава bTV.

По първоначални данни, подпалили са се гумите на тежко-товарния камион и оттам пожарът се е разпространил.

Няма пострадали. Според МВР полимерите не са опасен товар.