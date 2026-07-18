Цистерна пламна на магистрала „Тракия” (Видео)

Сръбски влекач-цистерна се подпали в движение на магистрала „ Тракия" между Пловдив и Пазарджик.
Сигналът за произшествието е подадена на тел 112 около 06.00 часа. Цистерната е превозвала полимери за строителството.
Пожарът е възникнал на 107-ия км в посока Бургас. Огънят е потушен. Движението е затруднено и се извършва само в скоростната лента до изтеглянето на влекача, съобщава bTV.
По първоначални данни, подпалили са се гумите на тежко-товарния камион и оттам пожарът се е разпространил.
Няма пострадали. Според МВР полимерите не са опасен товар.