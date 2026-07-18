България, Гърция, Румъния и Нидерландия удариха мрежа за трафик на мигранти

При координирана международна полицейска операция с участието на България, Гърция, Румъния и Нидерландия е разбита организирана престъпна група, занимавала се с трансграничен трафик на мигранти към държави от Европейския съюз. В рамките на операцията са задържани седем души, сред които ръководители и логистици на престъпната мрежа. Общо са идентифицирани 13 участници – трима вече изтърпяват наказание „лишаване от свобода" в Гърция, а други трима се издирват.

Разследването е водено от гръцките правоохранителни органи в тясно сътрудничество със службите на България, Румъния и Нидерландия, с подкрепата на Югоизточноевропейския център за правоприлагане (SELEC) и Европейския център срещу контрабандата на мигранти (ECAMS) към Европол. Значителна част от доказателствата по делото са събрани и предоставени от Главна дирекция „Гранична полиция".

По данни от разследването престъпната група е действала от февруари 2026 г., като е организирала незаконното превеждане на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави членки на Европейския съюз. За целта са използвани товарни и леки автомобили, включително автомобили под наем, осигурявани на българска територия, както и превозни средства, откраднати в Гърция.

Мигрантите, предимно граждани на Египет, както и на други трети държави, първоначално били укривани в жилища в Солун, след което били транспортирани в товарните отделения на международни камиони при условия, създаващи сериозен риск за живота и здравето им.

На 16 юли служители на дирекциите „Противодействие на незаконната миграция" и „Разследване" към ГД „Гранична полиция" проведоха операция на българска територия. В София е задържан 45-годишен сирийски гражданин, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Извършени са претърсвания на адресите, които е използвал, и е иззет автомобилът му. За случая е уведомено Бюро SIRENE към Дирекция „Международно оперативно сътрудничество".

Паралелно с действията в България, в Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани останалите членове на престъпната организация. В рамките на операцията са претърсени общо 10 адреса в Солун, Атина и София. Иззети са два автомобила, мобилни телефони, електронни устройства, документи за самоличност, парични средства и охранителни камери, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Разследването установява, че от началото на дейността си групата е организирала най-малко 12 незаконни превоза на мигранти. За всеки превозван човек престъпната организация е получавала между 2 000 и 6 500 евро, а общите ѝ незаконни приходи се оценяват на над 300 000 евро.