Васил Терзиев призова бизнеса да подкрепи развитието на Софийския зоопарк

Софийският зоопарк продължава модернизацията си с нови инвестиции в инфраструктурата и условията за животните. По повод откриването на новата алея около зала „Гиганти" кметът на София Васил Терзиев заяви, че предприетите през последните две години управленски решения вече дават видими резултати.

Новото пространство с площ близо 1000 кв. м е изградено с дарени от компанията „Винербергер" материали, а средствата за полагането на настилката са осигурени от бюджета на зоопарка благодарение на икономии от собственото производство на електроенергия. Те са реализирани след изграждането на фотоволтаична система с 556 соларни панела, която намалява разходите за електроенергия и позволява спестените средства да бъдат насочвани към подобряване на средата за животните и посетителите.

По думите на столичния кмет реализираните проекти са резултат от поредица управленски мерки, сред които изграждането на фотоволтаичната централа, актуализирането на цените на входните билети след години без промяна и предоставянето на възможност по-голяма част от собствените приходи на зоопарка да се инвестират обратно в неговото развитие.

По време на посещението си Терзиев се срещна с директора на Софийския зоопарк Добромир Бориславов и с екипа, който се грижи за над 1300 животни. Обсъдени бяха изпълнените до момента проекти, бъдещите инвестиции и участието на зоопарка в международни програми за опазване на застрашени видове. Кметът се запозна и с бърнестата мечка Шрея, пристигнала от Сингапур по европейска програма за размножаване.

Сред следващите приоритети са изграждането на зона „Африканска савана", която ще осигури нови местообитания за медния язовец и африканските диви кучета, както и строителството на нов жирафарник. Преди това обаче трябва да бъде модернизирана отоплителната система на зоопарка, определена като ключово условие за реализирането на бъдещите проекти, съобщи пресцентърът на столична община.

Васил Терзиев отправи благодарност към „Винербергер" за дарението и призова и други компании да подкрепят развитието на Софийския зоопарк с материали, оборудване или експертна помощ. Той постави акцент и върху необходимостта от по-високо възнаграждение за служителите, които ежедневно се грижат за животните.