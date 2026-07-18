ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия за сигурността си: „Високо ниво на заплах...

Времето София 35° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23244660 www.24chasa.bg

Хванаха 56-годишна да кара с над 3 промила алкохол в Монтана

1416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрегер за наличие на алкохол в кръвта

Задържаха 56-годишна жена седнала зад волана след употребата на алкохол от над 3 промила. Нарушението е установено при проверка в центъра на Монтана

Проверката е извършена около 1 часа през нощта снощи. Екип на сектор "Пътна полиция" спрели лека кола на кръстовище в центъра на Монтана. Зад волана била 56-годишна жена от село Доктор Йосифово, съобщават от полицията. 

След направена проверка с техническо средство е установено, че тя карала с 3.04 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване, но жената се съгласила с показанията на уреда и отказала да даде кръвна проба.

Пияната жена е задържана за 24 часа в ареста на Районно управление Монтана. По случая е образувано бързо производство.

Дрегер за наличие на алкохол в кръвта

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)