Хванаха 56-годишна да кара с над 3 промила алкохол в Монтана

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Задържаха 56-годишна жена седнала зад волана след употребата на алкохол от над 3 промила. Нарушението е установено при проверка в центъра на Монтана

Проверката е извършена около 1 часа през нощта снощи. Екип на сектор "Пътна полиция" спрели лека кола на кръстовище в центъра на Монтана. Зад волана била 56-годишна жена от село Доктор Йосифово, съобщават от полицията.

След направена проверка с техническо средство е установено, че тя карала с 3.04 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване, но жената се съгласила с показанията на уреда и отказала да даде кръвна проба.

Пияната жена е задържана за 24 часа в ареста на Районно управление Монтана. По случая е образувано бързо производство.