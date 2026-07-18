Две коли се блъснаха в кръгово в Пловдив, полиция е на мястото

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Еърбегът на едната кола се е отворил, материалните щети са сериозни

Катастрофа между два автомобила затруднява движението през едно от кръговите кръстовища на бул. “Освобождение” в пловдивския район “Тракия”.

Инцидентът е станал преди около час на пресечката с ул. “Недялка Шилева”. На място е пристигнал екип на полицията, който е оградил произшествието с конуси.

Няма информация за пострадали, но материалните щети по колите са големи. Едната е смачкана отпред, другата - отзад и от дясната страна, като има и отворен еърбег.

Преминаването през кръговото трябва да става с повишено внимание.