ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия за сигурността си: „Високо ниво на заплах...

Времето София 35° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23244710 www.24chasa.bg

Две коли се блъснаха в кръгово в Пловдив, полиция е на мястото

24 часа Пловдив онлайн

684
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Двете коли са оставени на мястото на инцидента. Снимка: Никола Михайлов

Еърбегът на едната кола се е отворил, материалните щети са сериозни

Катастрофа между два автомобила затруднява движението през едно от кръговите кръстовища на бул. “Освобождение” в пловдивския район “Тракия”. 

Инцидентът е станал преди около час на пресечката с ул. “Недялка Шилева”. На място е пристигнал екип на полицията, който е оградил произшествието с конуси.

Няма информация за пострадали, но материалните щети по колите са големи. Едната е смачкана отпред, другата - отзад и от дясната страна, като има и отворен еърбег. 

Преминаването през кръговото трябва да става с повишено внимание. 

Двете коли са оставени на мястото на инцидента.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)