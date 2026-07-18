Министър Демерджиев: България търси по-активно участие в американски програми за сигурност

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България ще търси възможности за по-активно включване в американски програми за укрепване на сигурността, които предвиждат финансиране, обучения, обмен на експертиза и съвместни операции. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на работното си посещение в Съединените щати.

В рамките на визитата министърът проведе срещи със заместник-държавния секретар на САЩ Томас ди Нано и с изпълняващия длъжността заместник-помощник главен прокурор в Министерството на правосъдието на САЩ Брайън Д. Скарет.

В разговора със заместник-държавния секретар основен акцент бяха актуалната среда за сигурност, противодействието на транснационалните заплахи, защитата на критичната инфраструктура, борбата с тероризма и засилването на международното институционално сътрудничество. Демерджиев представи усилията на България за охрана на външните граници на Европейския съюз, ограничаване на незаконната миграция и укрепване на вътрешната сигурност.

По време на срещата българската страна потвърди, че присъединяването към Програмата за безвизови пътувания на САЩ остава национален приоритет и изрази очакване за продължаваща подкрепа от американската администрация.

„САЩ предоставят на своите партньори програми, които включват финансова подкрепа, обучения, обмен на опит и съвместни операции. Изразихме желанието си България да участва по-активно в тях", заяви министърът.

В срещата с Брайън Д. Скарет бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и САЩ в областта на борбата с корупцията, финансовите разследвания и трансграничната престъпност.

Сред темите в разговора бяха прилагането на глобалния закон „Магнитски", механизмите за противодействие на заобикалянето на санкциите, както и възможностите за федерално наказателно преследване на лица, подпомагащи подобни практики.

Двете страни обсъдиха и задълбочаване на партньорството в противодействието на киберпрестъпленията, тероризма, прането на пари, финансовите измами, фалшифицирането на платежни средства и незаконния трафик на културни ценности. Акцент беше поставен и върху необходимостта от повече съвместни обучения, обмен на добри практики и координация при разследването на сложни трансгранични финансови престъпления, съобщиха от МВР.

Според министър Демерджиев целта на сътрудничеството е да доведе до повече успешни разследвания, по-ефективно проследяване и отнемане на незаконно придобити активи и по-високо ниво на защита на обществения интерес.