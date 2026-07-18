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Голям пожар край Стара Загора, шест екипа гасят огъня (Видео)

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Пожарът е обхванал значителна площ, горят изоставени лозови масиви и стърнища КАДЪР: Фейсбук/Matey Neychev

Пожар е възникнал в района на Баритна мина край Стара Загора, съобщиха от Областната администрация. На място са изпратени шест екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", които работят по ограничаването и потушаването на огъня.

По първоначални данни горят изоставени лозови масиви и стърнища, като пожарът е обхванал значителна площ. Към момента няма информация за пострадали хора или за застрашени населени места, пише БТА.

Районът около Стара Загора е сред местата в страната, където през летните месеци често възникват пожари заради високите температури, сухата растителност и човешка небрежност. Пожарните служби предупреждават, че в условия на продължителна суша дори малки огнища могат бързо да се разраснат и да обхванат големи територии.

В началото на месеца голям пожар възникна и в Регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Тогава огнеборци работиха продължително време за овладяване на огъня и ограничаване на последиците.

Пожарът е обхванал значителна площ, горят изоставени лозови масиви и стърнища КАДЪР: Фейсбук/Matey Neychev

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