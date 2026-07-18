За ден 24 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, ин е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират шестима, двама са отказали тестване.

14 378 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 140 водачи и пътници. Съставени са 4018 фиша и 458 акта за установени административни нарушения, съобщи пресцентърът на МВР. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.