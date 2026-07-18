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Арестуваха 39-годишен, пребил приятелката си в Мездра

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При пристигането на полицейския екип жената е открита на улицата с с фрактура на носа, избит зъб и хематоми по цялото тяло. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

39-годишен мъж е задържан в Районното управление на МВР – Мездра след сигнал за домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Сигналът е подаден късно вечерта от пострадалата жена, която съобщила, че нейният приятел ѝ е нанесъл побой и я е изгонил от дома им. При пристигането на полицейския екип жената е открита на улицата.

Тя е транспортирана и настанена за лечение в местна болница с фрактура на носа, избит зъб и множество хематоми по тялото. Заподозреният е задържан за срок до 24 часа, пише БТА.

По случая е започнала проверка и предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.

При пристигането на полицейския екип жената е открита на улицата с с фрактура на носа, избит зъб и хематоми по цялото тяло.

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