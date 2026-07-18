Прокуратурата проверява ремонт на църквата в Хвойна, спасена от разруха с дарения

Ремонтът на църквата „Св. пророк Илия" в чепеларското село Хвойна, извършен с цел спасяване на храма от сериозни щети, е обект на досъдебно производство. Проверката трябва да установи дали при обновителните дейности през 2023 и 2024 г. са били спазени всички изисквания за ремонт на недвижима културна ценност, съобщиха от Окръжната прокуратура в Смолян.

Производството е образувано след сигнал от Министерството на културата. Разследването цели да изясни дали при извършените дейности има данни за противозаконно увреждане на културна ценност, както и дали са били необходими специални разрешителни за ремонта, пише БТА.

От църковното настоятелство обясниха, че ремонтът е бил предприет от местните жители заради аварийното състояние на покрива. По думите на Величка Дрангашева, член на проверителната комисия към настоятелството, течовете са създавали опасност за стенописите, стените и цялата конструкция на 170-годишния храм.

Жителите на Хвойна и дарители са събрали средства за възстановяване на покрива. Според настоятелството при ремонта са били използвани съществуващите керемиди – те са били свалени, почистени и пренаредени, без да се променя обликът на храма. Година по-късно е обновен и църковният купол.

Кметът на село Хвойна Елена Сивакова посочи, че ремонтът е бил неотложен заради течовете и опасността от сериозни конструктивни повреди. По думите ѝ именно местните жители са поели грижата за запазването на храма.

От прокуратурата уточниха, че в рамките на досъдебното производство се разпитват свидетели, изискват се документи и се проверява при какви обстоятелства и по чия инициатива е бил извършен ремонтът, както и какви административни процедури са били необходими.