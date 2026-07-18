Катастрофа с 3 пострадали деца затрудни движението по пътя за Варна край Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа с пострадали затрудни движението по пътя Варна-София край Велико Търново, съобщиха от областната дирекция на полицията. Инцидентът е станал между фирмата "Аркус" и разклона за село Добри дял, допълват оттам.

Катастрофата е станала около 14 ч. Ударили са се 2 коли. По първоначална информация 3 деца, жена и шофьорът на единия автомобил са били откарани за преглед във великотърновската болница.

Екипи на полицията регулират движението в района. Причините за инцидента все още се изясняват, но по случая е повдигнато досъдебно производство.