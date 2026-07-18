Елена Йончева сигнализира Европол и Интерпол за злоупотреба на Демерджиев за полетите на Пеевски

Евродепутатът от ДПС Елена Йончева сигнализира Европол и Интерпол за политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата (Passenger Name Record - код от 6 символа за резервация на полет. Системата събира данни за пътника, включително маршрут, багаж, данни за контакт и начин на плащане - б.р.), както и за механизми за международно полицейско сътрудничество от страна на българското МВР. Причината за сигнала й са данните, които министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изнесе за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

"Информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България (Иван Демерджиев изнесе данни за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски - б.р.), пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били използвани за политически мотивирани цели, извън строгата правна рамка, установена съгласно правото на Европейския съюз", пише Йончева в сигнала си към разследващите органи.

Тя е категорична, че документите, които МВР министърът разкри публично, показват, че ГДБОП е започнала "оперативно разследване относно международното пътуване на член на българския парламент и други лица".

"От публикуваната информация става ясно, че целта не е била разследване на конкретно терористично престъпление или друго тежко престъпление, а по-скоро събиране и анализ на данни, свързани с пътувания, лични контакти, бизнес дейности и финансови движения. Според документите, българските власти са поискали и обработили PNR записи, обхващащи периода от 15 юни 2018 г. до 15 юни 2026 г., като едновременно с това са активирали каналите за международно полицейско сътрудничество. Нещо повече - посочва се, че "Оперативно-разследващите дейности и анализът на постъпващата информация продължават и в момента", пише още евродепутатката.

Според нея обезпокоителен е фактът, че в документите няма индикации за прокурорско или съдебно решение, каквото е нужно, за да бъде основателно събирането и обработката на "чувствителни лични данни" или за активирането на каналите за международно полицейско сътрудничество.

"Използването на PNR данни е строго регламентирано от Директива (ЕС) 2016/681, която ограничава обработката им изключително до предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления", посочва Йончева в сигнала си.

И допълва, че Съдът на ЕС последователно е постановявал, че всякаква намеса в личния живот и защита на данните, трябва да бъде в съответствие със законовите принципи, както и тези за необходимост и пропорционалност.

В официалното си писмо Йончева пише, че данните от PNR и международното сътрудничество в правото "никога не трябва да се превръщат в инструменти за политическо наблюдение, събиране на разузнавателна информация срещу политически фигури или намеса в демократичните процеси".

"Всяко подобно използване би било несъвместимо с основните права, гарантирани от Хартата на основните права на ЕС, и би рискувало да подкопае доверието в механизмите, създадени изключително за борба с тероризма и тежката трансгранична престъпност", категорична е тя.

Освен това евродепутатката е изразила готовност да се срещне с представители и на Европол, и на Интерпол, за да даде повече информация по случая и да обсъди "сериозността на тези злоупотреби" с тях.

Напрежението между партията на Пеевски и вътрешния министър се покачи, след като преди 2 седмици Демерджиев изнесе справка с полетите на лидера на ДПС. От дни в публичното пространство се разразява спор дали в МВР действително има информация, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай. Тя отрече и предостави документи, че за посочения от Демерджиев период е била в чужбина, но само в Турция.

В справката на ГДБОП е записано, че Атанасова и Пеевски са били заедно през април 2024 г. по дестинацията София - Дубай. В справките от ДАНС, направени в системата PNR, няма отбелязан такъв полет. Политикът според справката на Демерджиев е летял с майката на едно от децата си. ГДБОП описва и полети с бизнесмени или техните съпруги, които обаче не са се качили на борда на частните авиокомпании.

Първо вътрешният министър Иван Демерджиев изпрати в парламента секретна справка на ГДБОП и ДАНС в обем 53 страници за пътувания на Пеевски. Хамид Хамид от ДПС обвини МВР шефа в лъжа. С кратко съобщение, че проверява сигнали за използване на данни от пътнически резервации, се включи и прокуратурата. А от Сметната палата обявиха, че вътрешният министър не им давал достъп до данните на МВР и затова не можели да проверят декларацията на лидера на ДПС.

Още преди обед от вътрешното ведомство съобщиха, че Демерджиев е изпратил до шефката на Народното събрание Михаела Доцова "справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност в ГДБОП".

Данните били дадени на депутатите, защото поискали да се запознаят с тях, но нямало да се застрашат по-нататъшните действия на органите на реда. Ивайло Мирчев от ДБ и Хамид Хамид от ДПС бяха сред първите, които я прочетоха.

"Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023-а до юни 2026 г. на лице, за което има постъпили сигнали, които се проверяват", поясниха лаконично от МВР, без да посочват имена.

Малко по-късно медии разпространиха съдържанието на документите. От него станаха ясни и мотивите на МВР за проверката на лидера на ДПС - "евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница".

Справката завършва, че от постъпили данни от Агенция "Митници" за част от полетите при излизане от България на Пеевски е видно, че не са декларирани парични средства или вещи, подлежащи на деклариране. Затова МВР ще иска допълнителна информация от митниците. В справката са споменати 227 полета от юни 2018-а до тази година. Според МВР лидерът на ДПС пътува сам в 135 от тях, а в 92 е с други пътници. От полетите със спътници 46 са чартърни, а други 46 с масови авиокомпании. Всички 135 пъти, когато Пеевски е пътувал сам, е бил с чартъри. От ГДБОП правят прогнозата, че за всички 181 полета стойността е над 1 800 000 евро.

ДПС официално отговори, че лидерът им не е бил на 75 от полетите, за които Демерджиев говори. Въпреки че конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е летяла заедно с Пеевски за Дубай, МВР в тази справка отново пише за подобен маршрут. Споменават се и бизнесмени. Сред тях е Александър Сталийски, който пред БНТ отрече да е летял с Пеевски за Дубай. В тази посока Сталийски пътувал със семейството си.