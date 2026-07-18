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Тодор от Рогош и Васил от Скутаре получиха стипендии за обучение в Пловдивския университет

24 часа Пловдив онлайн

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Тодор и Васил подписаха договорите за стипендиите. Снимка: Община "Марица"

Община "Марица" си партнира с две фондации, за да помага на младежи

Тодор Щерев от Рогош и Васил Бояджиев от Скутаре получиха стипендии за висшето си образование по съвместната програма на фондациите "Семейство Игнатови" и "Градина на познанието". Двамата са студенти в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и следват "Информационно и компютърно инженерство", съобщиха от общината.

Партньорството между "Марица" и двете фондации, което стартира тази година, е насочено към развитието на младежките политики и създаването на повече възможности за младите хора. Договорите за отпускане на стипендиите бяха подписани в сградата на общината в присъствието на кмета Димитър Иванов, заместникът му Николай Стаматов и основателя на фондация "Градина на познанието" Димитрия Тодорова.

"Информационното и компютърното инженерство е интересна и перспективна специалност. Пожелавам ви успешно да завършите образованието си и да се реализирате в живота! Когато човек върви по правилния път, учи упорито и изпълнява съвестно своите задължения, успехът неизбежно идва. Вярвам, че с постоянство, труд и разум ще постигнете целите си и ще намерите своето достойно място в професионалния живот", пожела кметът Иванов на двамата студенти. Той им връчи и символични подаръци по повод получаването на стипендиите.

Тодор и Васил подписаха договорите за стипендиите. Снимка: Община "Марица"
Младежите получиха символични подаръци от кмета Димитър Иванов. Снимка: Община "Марица"
Тодор и Васил подписаха договорите за стипендиите. Снимка: Община "Марица"
Младежите получиха символични подаръци от кмета Димитър Иванов. Снимка: Община "Марица"
Тодор и Васил подписаха договорите за стипендиите. Снимка: Община "Марица"
Младежите получиха символични подаръци от кмета Димитър Иванов. Снимка: Община "Марица"

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