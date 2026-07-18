Илин Димитров: Откриваме изнесени офиси на морето за по-добра комуникация с туристите

Планът е такива да бъдат направени и в зимните курорти

Наваксахме с изоставането от началото на сезона, при добро време през септември очакваме дори ръст, заяви министърът на туризма

Засега летният туристически сезон у нас се развива по същия начин като миналогодишния. Изоставането, отчетено в началото на сезона, вече е преодоляно. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в Лозенец, където е като гост на един от летните фестивали.

Според Димитров Единната система за туристическа информация показва, че спадът от началото на лятото вече го няма.

"Ако продължим добрата работа съвместно с бизнеса и местните общности, очаквам при добро време през септември да имаме дори ръст в края на сезона", каза Димитров. И допълни, че в момента курортите по морето са пълни и изоставането с около 200 хил. туристи също вече е преодоляно.

Министър Димитров съобщи за БТА, че от министерството ще открият изнесени офиси в Златни пясъци и Слънчев бряг, които да се грижат за Северното и Южното Черноморие.

Той обясни, че идеята за това е резултат от общата работа с туристическия бранш и желанието на туристите да имат по-бърза комуникация с отговорните институции.

"Целта е да бъдем по-близо до бизнеса и до туристите, за да можем да реагираме по-бързо при сигнали и необходимост от съдействие", заяви Димитров.

Двата офиса ще започнат работа през следващата седмица и ще функционират до края на летния сезона. Вече има план такива изнесени офиси да бъдат открити и в зимните курорти.

Министърът бе категоричен, че министерството продължава активно да популяризира България като туристическа дестинация, а в предстоящата рекламна кампания ще участват и звезди от родния хайлайф. Според Димитров хубавото време и силният туристически интерес в Европа са предпоставки за успешен летен сезон.

По време на фестивала, заради който министърът на туризма е в Лозенец, бе представена класацията на списание Travel & Lifestyle за най-добрите ресторанти по Черноморието за тази година. Качеството на туристическия продукт по българското Черноморие продължава да се подобрява, стана ясно от нея.

Заведенията, които ще получат отличия, бяха оценявани по няколко критерия, сред които качество на храната и обслужването, атмосфера и цялостно кулинарно преживяване. Организаторите на събитието заявиха, че инициативата цели да подтикне ресторантите да поддържат високи стандарти, както и района на Черноморието да бъде утвърден като привлекателна гастро дестинация.

Класацията е изготвена въз основа на оценки в международни онлайн платформи, сред които Google, TripAdvisor, Booking, Agoda и др. Данните от системите пък са обработени по собствена методика на списанието, обясни главният редактор Мирослав Иванов.

Според него нивото в хотелите и ресторантите, заемащи първите 20 места в класацията, е много високо и сравнението с миналата година показва ясно повишаване на качеството.

"Можем да кажем, че то вече е на световно равнище", категоричен бе той.

Иванов призова туристите да публикуват повече оценки и отзиви за местата, които посещават в онлайн платформите, защото имат пряко значение за тяхната видимост и за формирането на подобни класации.