Голям пожар край Слънчев бряг, 50 евакуирани (Видео)

Евакуираните са от близкото село Кошарица, докъдето е стигнал димът

Изгорели са между 50 и 70 дка сухи треви

Голям пожар край курорта Слънчев бряг доведе до евакуацията на 50 човека, съобщиха от полицията в Бургас. Огънят е започнал близо до магазин на една от големите вериги у нас, разположен на кръговото кръстовище за Обзор.

Сигнал за пожара е подаден около 15 ч. От официалната информация на пожарната в Бургас става ясно, че стихията е обхванала за кратко време площ от близо 100 дка. Изгорели са между 50 и 70 дка сухи треви. Причините за инцидента са в процес на изясняване. На мястото на инцидента са пратени 7 пожарни коли от Несебър, Поморие и Бургас и една водоноска на Несебър, които са потушили пламъците.

Работата на пожарникарите на място обаче бе силно затруднена заради силните ветрове в района, които разпалиха локални огнища и изменяха посоката на дима. Фронтът на огъня се придвижи към близкото село Кошарица, като приближи къщи и вили там. Районът е бил силно задимен, което наложи евакуацията на жителите от крайните къщи.