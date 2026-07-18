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Голям пожар край Слънчев бряг, 50 евакуирани (Видео)

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Пожарът е забелязан и откъм плажната ивица на Слънчев бряг КАДЪР: Фейсбук/ Димо Тенев
  • Евакуираните са от близкото село Кошарица, докъдето е стигнал димът
  • Изгорели са между 50 и 70 дка сухи треви

Голям пожар край курорта Слънчев бряг доведе до евакуацията на 50 човека, съобщиха от полицията в Бургас. Огънят е започнал близо до магазин на една от големите вериги у нас, разположен на кръговото кръстовище за Обзор.

Сигнал за пожара е подаден около 15 ч. От официалната информация на пожарната в Бургас става ясно, че стихията е обхванала за кратко време площ от близо 100 дка. Изгорели са между 50 и 70 дка сухи треви. Причините за инцидента са в процес на изясняване. На мястото на инцидента са пратени 7 пожарни коли от Несебър, Поморие и Бургас и една водоноска на Несебър, които са потушили пламъците.

Работата на пожарникарите на място обаче бе силно затруднена заради силните ветрове в района, които разпалиха локални огнища и изменяха посоката на дима. Фронтът на огъня се придвижи към близкото село Кошарица, като приближи къщи и вили там. Районът е бил силно задимен, което наложи евакуацията на жителите от крайните къщи.

Пожарът е забелязан и откъм плажната ивица на Слънчев бряг КАДЪР: Фейсбук/ Димо Тенев

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