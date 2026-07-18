Мъж с 3,5 промила алкохол в кръвта катастрофира в София и избяга

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Мъж, хванат с 3,5 промила алкохол в кръвта, катастрофира в София. Той е избягал от местопрестъплението, но по-късно е бил задържан от СДВР.

Той е бил хванат до Румънското посолство, между булевардите "Шипченски проход" и "Михай Еминеску".

В четвъртък вечерта шофьор с 3,36 промила алкохол в кръвта бе задържан от варненската полиция. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Варна. Освен него са заловени още двама с високо съдържание на алкохол в кръвта.

Този, карал с над 3,3 промила е 39-годишен и е криминално проявен, става ясно от информацията на полицията. Полицаите са го заловили около 21 ч. в четвъртък в района на село Левски, община Суворово.

Около 7:05 часа пък бе проверен 40-годишен мъж, като отчетената концентрация на алкохол бе над 1,2 промила. В село Рудник, община Долни чифлик, около 12:10 часа, бе извършена проверка на местен жител на 61 г., при когото са отчетени също над 1,2 промила алкохол.

Междувременно бе внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо 45-годишния мъж, който бе хванат да кара с 4,6 промила в София преди дни.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 15 юли обвиняемият М.Г. е управлявал лек автомобил марка „Сузуки" по ул. „Иглика" в с. Бистрица, като е криволичел по пътя и е създавал условия за възникване на пътен инцидент.