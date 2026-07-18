Изправят пред съда крадец, счупил ръката на жена, докато взима чантата й в Пловдив

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Вътре имало 110 евро, които успял да отнеме

Крадец, счупил ръката на 69-годишна жена, докато я обира, застава пред Окръжния съд в Пловдив.

Според обвинението грабежът е извършен на 9 май. Мъжът успял да задигне дамската чанта на жертвата си, като употребил за това сила - причинил ѝ средна телесна повреда. Счупена била дясната раменна кост, което довело до трайно затрудняване на движението на ръката.

В дамската си чанта, оценена на 19 евро, жената носела 110 евро, които нападателят отнел. Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 21 юли.