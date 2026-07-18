Йотова: За чистата и свята република на Левски трябват още дружни усилия и непримиримост

Държавният глава участва в тържественото отбелязване на 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски

За „чистата и свята република" на Левски трябват още много усилия, борба, непримиримост към кривиците и да бъдем заедно като народ. Никой не е по-голям от народа български, само той може да обръща времето.

Това заяви президентът Илияна Йотова при тържественото отбелязване на 189-та годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски в родното му Карлово. Стотици се събраха в града за кулминацията на честванията, посветени на българския национален герой. Отбелязването на годишнината традиционно завърши със заря-проверка, а президентът Йотова, която е и върховен главнокомандващ на армията, прие строя на представителните части на военните, съобщиха от президентския прессекретариат.

"Днес от Карлово до сърцето на всеки българин отново ще стигнат заветите и идеалите на безсмъртния ни герой. Левски ни е завещал безценни страници с уроци по държавност, които го равняват с най-светлите за времето си европейски умове. Той облече в слово и плът справедливите пориви на българския народ. Вплете в здрава нишка българските нравствени, обществени и политически стремежи и ги превърна в неподвластен на времето национален идеал", каза в словото си Илияна Йотова.

Пред паметника на Апостола тя категорично заяви, че той е искал всеки да носи свободата в себе си, защото тя "извисява човешкия дух, осмисля борбата и ражда бъдещето".

"Той мразеше малодушието, предателството, с острите си думи съсичаше, когато личната изгода изгаряше идеалите, а сребърничеството обричаше борбата", заяви Йотова.

Държавният глава бе категорична, че думите на Апостола продължават да "изгарят съзнанието и чакат отговорите дали ние, неговите наследници, постигнахме държава на равноправие, справедливост, вишегласие и законност, в която всеки има своето място". Честния отговор дължим всички, всеки според съвестта, допълни президентът Йотова.

Освен това тя призова да съхраняваме за следващите поколения добродетелите на Левски и да пазим образа му от корист и излишни думи.

"В свръхинформираното време, в което живеем, все повече имаме нужда от това да знаем кои сме, имаме нужда от общение с идеалите на българските герои", заяви Йотова.

С военни ритуали, поднасяне на венци и цветя и официални слова България отбелязва 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Граждани, институции, ученици и обществени организации почитат паметта на великия български революционер и неговото непреходно дело.

В София честванията се проведоха пред паметника на Васил Левски в Борисовата градина. В честванията пред паметника на Апостола в Борисовата градина се включиха гвардейският представителен духов оркестър и квартет "Светоглас". Бяха поднесени венци и цветя в знак на благодарност към живота и подвига на един от най-бележитите ни българи. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на Апостола.