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Кола помете жена на пешеходна пътека в Бургас

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Снимка: Pixabay

Жена е с опасност за живота, след като бе пометена от кола на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията. 

Инцидентът е станал в събота вечер в 22:42 часа на кръстовището между улиците "Христо Ботев" и "Княз Борис I". Колата е била управлявана от 19-годишен, който блъснал жената, докато тя пресича. 

Пострадалата жена е откарана в УМБАЛ - Бургас. Тя е от Сливен. Настанена е в реанимацията с политравматизъм. Лекарите се борят за живота ѝ, съобщи БНТ. 

Шофьорът е с отрицателни проби за алкохол и наркотици, взета му е и кръвна проба. 

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.

Снимка: Pixabay

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