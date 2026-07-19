Кола помете жена на пешеходна пътека в Бургас

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Жена е с опасност за живота, след като бе пометена от кола на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в събота вечер в 22:42 часа на кръстовището между улиците "Христо Ботев" и "Княз Борис I". Колата е била управлявана от 19-годишен, който блъснал жената, докато тя пресича.

Пострадалата жена е откарана в УМБАЛ - Бургас. Тя е от Сливен. Настанена е в реанимацията с политравматизъм. Лекарите се борят за живота ѝ, съобщи БНТ.

Шофьорът е с отрицателни проби за алкохол и наркотици, взета му е и кръвна проба.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни всички обстоятелства около инцидента.