Патриарх Даниил ще отслужи литургия в столичния храм „Св. пророк Илия"

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес литургия в столичния храм „Св. пророк Илия", който се намира в жилищния комплекс „Дружба".

Столичният храм „Св. пророк Илия" е популярен както с богослуженията си, така и с мащабната си социална дейност. Църквата е известна с доброволческата си кухня, която подпомага стотици нуждаещи се, но и много възрастни хора.

През октомври 1994 г. Софийската митрополия утвърждава инициативен комитет за изграждане на православен храм „Св. пророк Илия" в жилищния комплекс „Дружба" 2. Начело на инициативния комитет е отец Христо Пудин от храма „Св. Троица" в квартал „Слатина". През декември 1994 г. се правят постъпки пред Община „Искър" за предоставяне на терен за строежа на храма, като през януари на следващата година е предоставено право на ползване заедно с разрешение за строеж. На 25 март 1995 г., на празника Благовещение, се полага основният камък на храма и се освещава мястото. Подготовката на терена започва веднага след Великден. За три месеца ктиторите, техните семейства и доброволци от квартала успяват да завършат основната работа по храма и вътрешния интериор.

На 19 юли 1995 г. се извършва освещаването на храма. На следващия ден 20 юли - Илинден, е и първият храмов празник.

На 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия. Той бил еврейски пророк и възвестявал волята на Бога пред царя и народа. Родил се през 9-и век преди Христос в град Тесви, област Галаад, на източния бряг на река Йордан, и живял по времето на цар Ахав. Пламенният Илия пророкувал 25 години, а накрая при река Йордан бил грабнат на огнена колесница и жив отнесен на небето. Благодатта му се предала на неговия ученик пророк Елисей.