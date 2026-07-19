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Трима са пострадали при пожари през изминалото денонощие

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Пожарна

Трима са пострадали при пожари през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Загасени са общо 119 пожара.

С преки материални щети са възникнали 36 пожара, сред които 15 – в жилищни сгради, а – 14 в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 83 пожара, от които 51 – в сухи треви, горска постеля и храсти, а 27 – в отпадъци.

Извършени са 41 спасителни дейности и помощни операции, от които 10 – при катастрофи в транспортни средства.

Лъжливите повиквания са осем.

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