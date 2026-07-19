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Трима мотористи са в тежко състояние след верижна катастрофа във Варна

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Тежката катастрофа с мотори във Варна СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

Трима мотористи са пострадали тежко при инцидент във Варна, съобщиха от полицията. 

Инцидентът е станал в събота около 22 ч. Тримата са се движели по бул. "Сливница", когато първият е натиснал рязко спирачка. Последвала е верижна катастрофа между трите мотора. 

По случайност в района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип.

Тримата са настанени в болница и са в тежко състояние. От болница "Св. Анна" уточниха, че пострадалите са жена на 34 години и двама мъже - на 25 и 26. Те са в неврохирургия, съобщи БТА. 

От полицията във Варна казаха, че най-тежко е състоянието на жената, която е в кома, на апаратна вентилация, без промяна в състоянието, с тежка черепно-мозъчна травма и травма на шийния отдел на гръбначния стълб. Състоянието на мъжа в реанимацията се подобрява, контактен е, с контузия на белите дробове.

Настаненият в неврохирургията е в съзнание, контактен е, с травми на главата и гръдния кош.

Тежката катастрофа с мотори във Варна СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

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