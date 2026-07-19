Атанас Пеканов: Разбира се, че трябва да се спре агресията и бруталната идиотска война на Русия

Няма нищо страшно дори да наложиш вето, смята вицепремиерът

Остават по-малко от 45 дни да изпълним критериите по петото плащане по ПВУ за 1,8 млрд. евро

Аз съм реалист и виждам грешките, които Европа направи последните години, каза още Пеканов

"Разбира се, че трябва да се спре агресията и бруталната идиотска война на Русия", това каза вицепремиерът по европейски средства Атанас Пеканов в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Той обаче припомни, че реалността е такава - пет години са минали от войната и много санкционни пакета. По думите му Русия няма да се вразуми по този начин.

Относно помощта за Украйна вицепремиерът поясни, че България помага там, където може.

"При опоскан бюджет нямаме възможност тази година да помагаме. Трябва да се мисли повече за мир и дипломация. Това е и позицията на българската държава", заяви Пеканов.

Последните дни се появиха спекулации относно позицията на българското правителство спрямо Украйна. През юни правителството обяви, че държавата няма да предоставя повече въоръжение от българската армия на Украйна. Преди дни премиерът Румен Радев пък обяви от Франция, че мястото на страната ни не е в Коалицията на желаещите, въпреки че лично е получил покана от президента на Франция Еманюел Макрон.

Дни по-късно външната министърка Велислава Петрова посети Киев за Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа", което предизвика коментари, че правителството води двойна политика спрямо Украйна. Премиерът Радев уточни, че министърката е била там за празника на Украйна, а не да подписва декларация. По-късно и самата Петрова уточни, че страната ни не е поемала ангажимент за участие на България в Коалицията на желаещите.

Вицепремиерът Пеканов заяви днес, че България има глас в Европейския съюз, но просто през годините не го е използвала и защитавала. Думите му бяха по повод 21-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, за които България обяви, че има резерви. Страната ни се обяви против санкционирането на руския патриарх Кирил и олигарха и бивш собственик на "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Ние казахме какво мислим, то беше отразено. Едва ли санкционирането на патриарха щеше да обърне войната. Няма нищо страшно дори да наложиш вето. Гърция например не е тръгнала да излиза от ЕС, тя в момента е възможно най-интегрираната в европейските процеси страна. Да не би Мицотакис да е в изолация?", коментира Пеканов.

Той припомни и че Австрия също често има различно мнение от държавите в ЕС.

"Имаше вето на Австрия към България. Няма нищо лошо да защитаваш националния интерес", каза Пеканов.

Относно думите на премиера Радев, че можем да станем свидетели на "тактически ядрен удар", Пеканов заяви:

"По пътя на логиката ескалацията винаги може да доведе до най-страшни последици".

Преди Пеканов в сутрешния блок на БНТ гостуваха шеф-готвачът Иван Манчев и председателят на управителния съвет на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. Двамата коментираха ресторантьорския бизнес и туризма у нас и казаха, че държавата трябва да бъде партньор.

"Аз чух, че господин Алибегов иска да протегне ръка към парите по ПВУ, но няма да стане. Виждаме цени, които са много неустойчиви за българските граждани", отсече Пеканов по темата.

Вицепремиерът каза, че по петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост страната ни трябва да вземе 1,8 млрд. евро. Остават по-малко от 45 дни да изпълним критериите и всички работят активно.

"Надяваме се, че Европа следва ангажиментите, които е поела. Тя е поела ангажимент да ни изплати парите, ако ние си свършим работата и ние ще я свършим", каза той.

По думите му няма директни и индиректни рискове да не получим парите.

"Проблемът е, че остава месец и нещо, а преди това пет години нещата не се движеха достатъчно бързо", обясни вицепремиерът.

"Аз съм реалист и виждам грешките, които Европа направи последните години. Загубихме конкурентоспособност спрямо САЩ и Китай. Нашата цел в България трябва е да имаме компании, които могат да са първенци в световен мащаб. Имаме такива в някои сектори и там трябва да се развиваме. Автомобилният бранш в Европа е поставен под огромен натиск и там трябва да се търсят грешките", коментира още Пеканов.

Накрая той бе попитан за кой отбор е на финала на световното, който ще се играе днес от 22 ч. българско време.

"25 години поддържам Испания, ще видим какъв ще е крайният резултат. Аржентина имат една магия, която е необяснима. За съжаление нямах възможност да гледам толкова мачове това световно заради ангажиментите", каза вицепремиерът.