Външният министър: Крим принадлежи на Украйна

Защитаваме своя интерес и не пречим на партньорите да правят същото, каза Велислава Петрова

Крим принадлежи на Украйна. Това отговори външната министърка Велислава Петрова в сутрешния блок на Нова тв, когато беше попитана за позицията на премиера Радев от миналото, че „Крим е руски".

Тя допълни, че когато се говори за нарушаване на международното право, е ясно кой упражнява де факто контрол на терена и че Радев е направил именно това разграничение между правото и реалността.

"Помощ и подкрепа за Украйна, за да може да се защитава. Ефективни икономически санкции, които да принудят Русия да седне на масата за преговори. Координирани и обединени дипломатически усилия в рамките на ЕС и НАТО.Тези три стълба заедно определят позицията на България в търсене на пътя за спиране на войната на Русия в Украйна", каза още Петрова.

Единствената промяна на позицията на България е външна политика в интерес на държавата, външна политика, която не е само следване на една или друга голяма държава, външна политика, която не се води от инерция.

Позицията на България остава една и съща - защитаваме своя интерес, но не пречим на своите съюзници и партньори да защитават своя, категорична бе след него и външната министърка.

От България смятаме, че може да помогнем в енергийната сфера, което е взаимно изгодно", каза тя. Приди дни стана ясно, че в Киев са водени са разговори и с "Нафтогаз".

Министър Петрова отново подчерта, че декларации като тази от Киев преди дни не се подписват, а се приемат постоянно, позицията на България остава една и съща - защитаваме своя интерес, но не пречим на своите съюзници и партньори да защитават своя.

В понеделник ясно показахме, че България може да защитава своя национален интерес и въпреки това да не бъде изолирана, а напротив - нашите резерви да бъдат взети предвид", каза министърката.

"За пореден път чуваме, че България е в някаква изолация. По никакъв начин не е така", категорична бе Петрова. И добави - има страни, които подкрепят Коалицията на желаещите, но блокират санкционния пакет срещу Русия.

Външният министър разясни подробно защо страната ни е наложила резерви по отношение на конкретни лица в новия пакет от икономически санкции на ЕС срещу Русия:

За руския патриарх Кирил Петрова обясни, че икономическа санкция срещу него няма да има никакъв реален ефект върху Русия. Тя дефинира подобно действие като „символичен акт", който единствено би дал възможност за засилване на пропагандата и би създал антиевропейски настроения, които са пагубни за българското общество и европейската общност.

За Искандар Махмудов министърът потвърди, че резервите са пряко свързани с поддръжката на Софийското метро. Тя посочи, че предходни правителства вече са искали дерогация за компанията, която той представлява, тъй като тя доставя важни резервни части за метрото. „Една такава санкция би попречила на доставките на важни части за Софийското метро", обясни Петрова, допълвайки, че позицията е координирана на база експертно мнение с всички ресорни министерства и служби, а не е еднолично решение.