Задържаха служители на НАП за подкуп в Черноморец

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Задържаха двама служители на Националната агенция за хриходите по подозрение за поискан и получен подкуп в Черноморец.

По данни на порицията сигналът е подаден в РУ в Созопол от собственик на минимаркет в града. Той заявил, че при извършена проверка двамата данъчни инспектори констатирали множество нарушения, а за да съставят акт само за едно от тях, поискали 300 евро.

След като търговецът предал поисканата сума, двамата служители на НАП били задържани на място от полицейски служители, съобщи БНТ.

По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.