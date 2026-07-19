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11-годишен се удави в река Дунав край Козлодуй

Валери Ведов

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Река Дунав край Козлодуй

Дете се удави в Дунав в събота в късния следобед в Козлодуй. Според свидетели две момчета решили да се спасят от жегата като се изкъпят в реката.

Докато играели във водата недалеч от брега, едното момче започнало да се дави. Приятеля му се уплашил и тръгнал да търси помощ, но докато намери възрастен, 11-годишният Иван потънал в реката. При проведените издирвателни мероприятия на полицията било намерено тялото на момчето, преди реката да го повлече по течението си.

Само преди ден от общинската управа в Козлодуй напомниха на жителите и гостите, че и през настоящия летен сезон остава в сила забраната за къпане, плуване и използване на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел в неохраняемите и необезопасени водни обекти в Дунав.

В началото на месец юли четирима души се удавиха във водите на река Струма край село Пастух. Живота си загубиха мъж и жена на 67 и 62 години, които влезли в реката да спасяват двете си внучета - сестричка на 8 г. и нейното братче на 11 г. 

Река Дунав край Козлодуй

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