Четири медала за наши ученици от Международната олимпиада по химия в Узбекистан

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Четири медала спечелиха български ученици от Международната олимпиада по химия в Узбекистан, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

„Изключително представяне записаха българските ученици на 58-ата Международна олимпиада по химия (IChO), която се състоя в Ташкент, Узбекистан. Националният ни отбор завоюва един златен, един сребърен и два бронзови медала, като и четиримата български състезатели се завръщат с отличия от най-престижната международна олимпиада по химия за ученици", отбелязват от сдружението.

Олимпиадата се състоя от 10 до 18 юли и събра 320 участници от 84 държави.

Златен медал спечели Дамян Иванов (11-и клас, СМГ).

Сребърен медал завоюва Стоян Милев (11-и клас, СМГ).

С бронзови медали бяха отличени Денислав Стоянов (12-и клас, ППМГ „Гео Милев" в Стара Загора) и Борислав Христов (12-и клас, ПМГ „Акад. С.П. Корольов" в Благоевград).

Ръководители на националния отбор са доц. д-р Донка Ташева от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и Светослав Аначков от катедра „Инженерна химия и фармацевтично инженерство" към същия факултет.

На 23 юни премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските ни отбори по природни науки за 2026 г. на официална церемония, която се състоя в Министерския съвет.

За мен е чест и истинско удоволствие да бъда сред едни от най-блестящите умове на България. Вашите успехи са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински постижения. Луи Пастьор е заявил, че волята, трудът и успехът са трите най-велики стъпки към съвършенството, каза тогава премиерът.