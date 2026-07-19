Пловдивчанинът Сергей Харварда пак на съд, пробвал да мами и в Нидерландия

Готви ново споразумение с прокуратурата

Осъжданият вече пет пъти за измами пловдивчанин Сергей Димитров, познат като Харварда, се изправя отново пред Темида, като новото обвинение гласи, че дейността му се е разпростряла и извън пределите на страната. Според прокуратурата на 23 юни 2022 г. в с. Варланд, Нидерландия, той пробвал да се възползва от фалшив документ - служебна бележка за опрощаване на дължима към Министерството на финансите парична сума.

По шестото дело има и други обвинения - от декември 2020-а до март 2021 г. се представял за депутат в карловското село Розино и обещавал различни услуги в това си качество, както и че на 12 юли 2022 г. в Пловдив у него са открити ламинирани контролни талони с печат с обозначение на областната дирекция на МВР. Те били без попълнени данни и били предназначени за съставянето на фалшиви шофьорски книжки.

Сергей Харварда е готов да сключи ново споразумение и дали то ще бъде одобрено от Районния съд в Пловдив, ще стане ясно утре. Харварда призна вината си и по петото дело срещу него и в края на януари т. г. получи присъда от 2 г. затвор. Тя беше кумулирана с предишните му 4 осъждания и така наказанието стана общо 5 години зад решетките. Възможно е и шестата му присъда да бъде обединена с предишните.

Сергей Димитров беше задържан през юли 2022 г. Години наред преди това се представял за депутат и размахвал карта, на която пишело "народен председател", а не представител, твърдял и че е адвокат, прокурор или съдия и обещавал всевъзможни услуги - от уреждане на помощи и пари по европейски проекти до узаконяване на къщи и покупки на общински имоти. Така успял да завлече десетки хора с около 350 хил. лв.