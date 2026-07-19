Патриарх Даниил отслужи литургия в столичен храм

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи днес литургия в столичния храм „Свето Благовещение", който се намира до по-малкия храм „Св. пророк Илия" в жилищния комплекс „Дружба" 2.

По време на светата литургия патриархът ръкоположи дякон Николай Георгиев за свещеник, а иподякон Петър Петков - за дякон, пише БТА.

„Петър Петков е роден в Истанбул, Цариград, живял е в нехристиянска среда и от ранното си детство е имал възможността да направи разлика между светата православна вяра и едно друговерие", каза патриархът.

Идвайки преди 25-30 години в България, и продължавайки образованието си в Софийската духовна семинария и в Богословския факултет на Софийския университет, си имал възможността да опознаеш в дълбочина истините на светата православна вяра и Господ е вложил в твоето сърце желание да му послужиш в свещен сан, с тези думи се обърна към Петър Петков патриарх Даниил.

„Няма човек, който да не греши и затова тази служба не се носи от човека сам, след като Господ е възложил - той е този, който подпомага със своята благодат свещеническото служение. За да чувстваш сам укрепителното действие на тази благодат, дръзновението, което Господ дава, да заставаме пред Светия престол, трябва тайнството на вярата да се пази в чисто сърце. За да може благодатта да обитава в теб, да те укрепява, да те радва, да те просвещава, да те вразумява, за да можеш и сам себе си да ръководиш и по-късно да можеш да ръководиш и човеците, които ще ти бъдат поверени - към спасение", каза патриарх Даниил.

Той се обърна към ръкоположените духовници с думите винаги да се отнасят към службата си със съзнание, с покаяние за своите лични грехове. Това, че получаваме дара на свещенството не ни освобождава от това самите ние да се каем и да изповядваме пред свещеник своите грехове, за да може нашата съвест да се очиства и да пристъпваме с чисти сърца. Никога не си позволявай да подхождаш формално към това служение, без сърдечно чувство, без покаяние, без съкрушено сърце. Това е може би най-опасното нещо, затова служението не трябва да се извършва механично и формално, а да се обръща внимание на всяко нещо и да може молитвите да извират от чисто сърце, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Столичният храм „Св. пророк Илия" е популярен както с богослуженията си, така и с мащабната си социална дейност. Църквата е известна с доброволческата си кухня, която подпомага стотици нуждаещи се, но и много възрастни хора.

На 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия. Той бил еврейски пророк и възвестявал волята на Бога пред царя и народа. Родил се през 9-и век преди Христос в град Тесви, област Галаад, на източния бряг на река Йордан, и живял по времето на цар Ахав. Пламенният Илия пророкувал 25 години, а накрая при река Йордан бил грабнат на огнена колесница и жив отнесен на небето. Благодатта му се предала на неговия ученик пророк Елисей.