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Пловдивчани върнаха на жена портмоне с 500 евро, търсили я упорито

Ваня Драганова

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Това е районът в Пловдив, където е загубено и намерено портмонето. Снимка: Ваня Драганова

Тя запаметила номера, от който са й звънили, като "Добри хора - човеци"

Пловдивчани върнаха портмонето с 500 евро и банкови карти на жена, което тя загубила, докато разхожда кучето. В късния следобед на 16 юли т. г. София Стойчева решила да съчетае извеждането на животното с ходенето до банкомат на ул. "Пере Тошев" в кв. "Кючук Париж". Взела само портмонето и потеглили през ул. "Трети март". Заради жегата обаче кучето не било много съгласно да се разхожда и започнало да я тегли назад. Тя го прибрала и чак вкъщи установила, че портмонето го няма, изпуснала го е, без да усети.

"Нямах никаква надежда, но все пак реших да мина по същите улици. Когато наближих една от градинките на "Трети март", в която има беседка, хората там ме попитаха портмонето ли си търся. Отговорих с "да" и тогава те ми обясниха, че са звънили в полицията, дали името ми от банковите карти и така се сдобили с адреса и номера на телефона ми. Звънили са ми, но когато тръгнах да си търся портмонето, бях притеснена и не се сетих да си взема апарата, така съм пропуснала обаждането", разказа Стойчева пред "24 часа". След този разговор тя отскочила до вкъщи за личната си карта, за да удостовери, че портмонето е нейно, и си го получила.

Върнала се в беседката след малко с почерпка за благодарност, а после запаметила номера, от който са й звънили, като "Добри хора - човеци". 

Това е районът в Пловдив, където е загубено и намерено портмонето.

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