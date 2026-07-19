Петима в ареста след шумна веселба, вдигнала накрак полицейските сили във Велико Търново

Полицейски служители предотвратиха инцидент с празнуващи в полскотръмбешкото село Раданово. Снощи около 23,30 ч е получен сигнал за нарушаване на нощната тишина. В една от къщите в селото се била събрала голяма група, които се веселели на фона на силна музика.

На мястото бил изпратен полицейски екип, но множеството отказвало да изпълни полицейските разпореждания. Към адреса са насочени допълнителни екипи от районните управления на полицията в Горна Оряховица и Павликени, включили са се и сили на областната дирекция. Задържани са 5 лица.

Образувано е досъдебно производство за хулиганство.