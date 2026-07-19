Бойко Борисов за управлението на Радев: Противоречиви послания за Украйна и "бюджет на измамата"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира позицията на премиера Румен Радев и на правителството по отношение на международната декларация за подкрепа на Украйна днес. Според него страната е изпратила противоречиви послания към европейските си партньори. Борисов даде брифинг в Благоевград по време на партийната инициатива – национална академия „Новите умове", чийто домакин днес е областният град. Присъстваха и Даниел Митов и Росен Желязков.

По думите на Борисов обясненията на външния министър по случая са задълбочили объркването, а липсата на публичност относно поетите ангажименти е недопустима.

Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към проекта за държавен бюджет, който определи като „бюджет на измамата". Според него приходите са подценени въпреки високата инфлация, а правителството не предлага реални мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. „Ако приемат бюджет с дефицит до 3 процента, ГЕРБ няма политически да ги напада, защото това ще бъде добре за държавата", заяви Борисов.

Той коментира и кадровата политика на кабинета, като заяви, че се увеличава броят на заместник-министрите и администрацията без необходимост.

По повод предстоящите президентски избори Борисов заяви, че всяка партия трябва да издигне собствен кандидат за държавен глава, като изрази съмнения относно организацията на изборния процес след последните промени в изборното законодателство.

Борисов коментира и участието на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в международна конференция в САЩ. На брифинга Даниел Митов посочи, че конференцията е посветена на противодействието на левия екстремизъм. По думите му, българските институции трябва да засилят работата по разкриването на финансовите потоци, които подпомагат екстремистки организации.

Лидерът на ГЕРБ коментира и структурите на партията в Благоевградска област, като посочи, че са преодолени вътрешните различия и партията работи за подготовката на експерти, които да поемат управленски отговорности при бъдещо участие във властта.