Георги Милков от "24 часа" лауреат на Дипломатическия институт

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Дипломатическият институт към министъра на външните работи на Република България обяви за 14-а поредна година своите годишни почетни награди, носещи мотото на Института Docendo Discimus („Учейки другите, учим и себе си"), съобщиха от института.

Учредени през 2013 г., почетните награди се присъждат всяка година по повод Деня на дипломатическата служба (19 юли) на български и чуждестранни личност или институция с изключителен принос за развитието и утвърждаването на Дипломатическия институт.

Наградите ще бъдат връчени на 22 юли на церемония в Министерството на външните работи (МВнР).

Тазгодишният български лауреат е Георги Милков – журналист, специален кореспондент на вестник „24 часа", телевизионен водещ и автор. Наградата се присъжда за дългогодишния му принос за утвърждаване на Института като дипломатическа школа на национално и международно ниво, водещо средище за публична дипломация и като пазител на историята и успехите на българската дипломация.

Като чуждестранен лауреат е отличена Фондация „Конрад Аденауер" – за ползотворното и активно партньорство с Дипломатическия институт, допринасящо за успехите му в областта на публичната и издателската му дейности и експертния обмен. Наградата се присъжда и в светлината на отбелязването на 150 години от рождението на Конрад Аденауер, един от основоположниците на Обединена Европа.

Сред носителите на почетните награди до момента са български и чуждестранни личности и организации, представляващи дипломатическата служба, академичната и изследователската общност, неправителствения сектор, културните среди и медиите.

Деветнайсети юли е утвърден като Ден на българската дипломатическа служба от министъра на външните работи Надежда Михайлова с резолюция от 21 април 1999 година, припомня БТА.