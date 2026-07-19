Спасиха 19-годишна туристка от Ирландия, пострадала в гората над Смолян

19-годишна туристка от Ирландия беше спасена след инцидент в труднодостъпната местност „Червената скала" над Смолян.

Младата жена е пострадала, след като се е подхлъзнала по време на преход и е счупила крака си. След подаден сигнал към мястото е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението"- Смолян.

Спасителите са оказали първа помощ и са транспортирали пострадалата до място, достъпно за екип на Спешна медицинска помощ, потвърдиха от ОД на МВР. Оттам тя е откарана с линейка в МБАЛ – Смолян, където е приета за преглед и последващо лечение.