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Спасиха 19-годишна туристка от Ирландия, пострадала в гората над Смолян

Валентин Хаджиев

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Ирландската туристка е пострадала в района на местността "Червената скала" над Смолян. Снимка: Архив

19-годишна туристка от Ирландия беше спасена след инцидент в труднодостъпната местност „Червената скала" над Смолян.

Младата жена е пострадала, след като се е подхлъзнала по време на преход и е счупила крака си. След подаден сигнал към мястото е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението"- Смолян.

Спасителите са оказали първа помощ и са транспортирали пострадалата до място, достъпно за екип на Спешна медицинска помощ, потвърдиха от ОД на МВР. Оттам тя е откарана с линейка в МБАЛ – Смолян, където е приета за преглед и последващо лечение.

Ирландската туристка е пострадала в района на местността "Червената скала" над Смолян. Снимка: Архив

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